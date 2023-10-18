Около 1 тыс. граждан Таиланда эвакуировали из Израиля

Премьер-министр королевства Сеттха Тхависин намерен обратиться к Саудовской Аравии, попросив оказать содействие в эвакуации граждан из еврейского государства

БАНГКОК, 18 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. таиландских рабочих были эвакуированы из Израиля в Таиланд с момента обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Министр труда королевства Пхипхат Ратчакитпракан заявил, что премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин поручил соответствующим ведомствам оказать содействие в возвращении порядка 8 тыс. таиландских граждан до конца октября.

Премьер Таиланда намерен обратиться к Саудовской Аравии с просьбой о содействии в эвакуации таиландских рабочих из Израиля. Как ожидается, в пятницу он встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в ходе первого саммита АСЕАН - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Тхависин сбирается запросить у саудовской стороны разрешение на пролет самолетов Королевских ВВС через воздушное пространство Саудовской Аравии.

По данным МИД королевства, в Израиле в результате действий палестинских радикалов погибли 29 таиландцев, 16 пострадали, 18 похищены. В стране до начала боевых действий находилось около 30 тыс. подданных Таиланда. Как ранее заявил Тхависин, таиландские авиакомпании Thai Airways, Nok Air и малайзийский авиаперевозчик AirAsia до конца октября будут осуществлять эвакуационные рейсы из Израиля в Таиланд. Планируется, что силами гражданской авиации и ВВС из Израиля смогут эвакуироваться по 400 человек в сутки.