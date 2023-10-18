Си Цзиньпин заявил, что КНР выступает против односторонних санкций и политики принуждения

Председатель республики добавил, что Китай планирует снять ограничения на поступление иностранных инвестиций в сферу производства

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Пекин выступает против односторонних санкций и политики экономического принуждения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") в Пекине.

"Мы выступаем против односторонних санкций, политики экономического принуждения, разъединения и разрыва связей", - сказал председатель КНР.

По словам Си Цзиньпина, совместное строительство инициативы "Один пояс - один путь" фокусируется на взаимопомощи друг другу, продвигает взаимосвязанность и взаимную выгоду, стремление к совместному взаимовыгодному сотрудничеству. Он также указал на то, что идеологическое противостояние, геополитические игры и блоковая политическая конфронтация неприемлемы.

Сотрудничество с другими странами

Он отметил, что Китай намерен всесторонне устранить ограничения на поступление иностранных инвестиций в сферу производства.

"Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции на Шелковом пути, подпишет соглашения о свободной торговле и защите инвестиций с большим количеством стран, всесторонне устранит ограничения на доступ иностранных инвестиций в сферу производства", - сказал китайский лидер.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов мира и идет в направлении еще большей открытости.

"Китай уже является основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов мира и основным источником инвестиций для все большего числа стран", - сказал китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, в сообществе единой судьбы человечества, если в мире все хорошо, то в Китае тоже будет все хорошо и наоборот. "Благодаря совместному строительству инициативы "Один пояс - один путь" Китай все больше и больше открывается миру, а его внутренние регионы превратились из "тыловых" в "авангардные". Открытие и развитие прибрежных районов вышло на новый уровень, китайский рынок стал более тесно связан с мировым рынком", - заявил он.

Председатель КНР также сообщил, что республика продолжит углублять сотрудничество в области зеленой энергетики в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

"Китай продолжит углублять сотрудничество в таких областях, как зеленая инфраструктура, зеленая энергетика и зеленая логистика", - сказал Си Цзиньпин.

Форум "Один пояс - один путь"

Третий форум "Пояса и пути" проходит в Пекине 17 и 18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент РФ Владимир Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.