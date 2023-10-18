Британия, ЕС, Канада и США приветствовали соглашение между властями и оппозицией Венесуэлы

Главы внешнеполитических ведомств Джеймс Клеверли, Жозеп Боррель, Мелани Жоли и Энтони Блинкен в совместном заявлении отметили, что это важный шаг на пути восстановления демократии в Боливарианской Республике

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Великобритания, ЕС, Канада и США приветствовали достигнутое руководством Венесуэлы и оппозицией соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской Республике в 2024 году. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-службой Госдепартамента совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, главы канадского МИД Мелани Жоли и главы МИД Соединенного Королевства Джеймса Клеверли.

Как следует из заявления, главы внешнеполитических ведомств считают, что достижение соглашения послужит проведению "честных и конкурентных выборов и возвращению к экономической стабильности и безопасности". "Это соглашение стало необходимым шагом на пути инклюзивного переговорного процесса и восстановления демократии в Венесуэле", - отмечается в документе.

Авторы заявления выступили с призывом к "освобождению неправомерно удерживаемых" лиц и высказались за "независимость избирательного процесса, судебных инстанций, свободу волеизъявления", а также "уважение человеческих и политических прав". Кроме того, они заявили, что "продолжат работу с партнерами на международной арене" с целью облегчения гуманитарного кризиса в стране.

В понедельник газета The Washington Post сообщила со ссылкой на двух неназванных лиц, "осведомленных о прорывных переговорах" Вашингтона и Каракаса, что Соединенные Штаты смягчат свои ограничительные меры против нефтяной отрасли Венесуэлы. В ответ на это, как утверждается в публикации, власти в Каракасе обеспечат в следующем году проведение состязательных президентских выборов с участием международных наблюдателей и прессы. По сведениям газеты, власти Венесуэлы не станут препятствовать участию в выборах главы государства кандидатов от оппозиции.

Согласно изложенной ею информации, сделка не включает размораживания активов Венесуэлы, находящихся в юрисдикции США. Вместе с тем она, возможно, будет предусматривать предоставление генеральной лицензии венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petr leos de Venezuela (PDVSA) на возобновление работы с США и другими западными странами, говорится в материале. В нем также поясняется, что решения американской стороны о смягчении санкций, как ожидается, будут иметь обратимый характер. В Госдепартаменте США не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать статью The Washington Post.

США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы 930 различных односторонних рестрикций. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году в отношении PDVSA, которые включают запрет на экспорт нефти. По некоторым данным, от американских санкций, введенных в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, Каракас потерял более $232 млрд. Порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.