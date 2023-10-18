Си Цзиньпин заявил, что инициатива "Пояса и пути" за 10 лет обросла реальными проектами

Председатель КНР отметил, что реализованы как символические, так и небольшие, "но прекрасные" проекты

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Инициатива "Один пояс - один путь" за последние 10 лет стала основой для осуществления многих реальных, в том числе символических проектов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В течение последних 10 лет мы постоянно предпринимали усилия в соответствии с поставленной целью, - подчеркнул он на церемонии открытия Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь". - Из планов и чертежей инициатива "Пояса и пути" превратилась в реальные проекты".

Как уточнил китайский лидер, эта инициатива позволила создать "множество как символических, так и небольших, но прекрасных проектов".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.

Третий форум "Пояса и пути" проходит в Пекине 17 и 18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент России Владимир Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия. В ходе визита лидера РФ в КНР запланированы российско-китайские переговоры и встречи с руководством некоторых стран.