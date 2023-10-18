18 октября, 03:32,
обновлено 18 октября, 04:01

Казахстан проложит 1,3 тыс. км железнодорожных путей в рамках сотрудничества с КНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отметил, что на казахстано-китайской границе планируется открытие третьего железнодорожного пункта пропуска

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют в ближайшие три года проложить 1,3 тыс. км новых железнодорожных путей в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") в Пекине.

"Следуя коренным интересам народов Казахстана и Китая, духу дружбы и вечного стратегического партнерства, наша страна твердо привержена дальнейшему продвижению высоких целей "Пояса и пути". В течение трех лет мы планируем проложить 1,3 тыс. км новых железнодорожных путей. На казахстанско-китайской границе намечено открытие третьего железнодорожного пункта пропуска, а также строительство новых сухих портов", - сказал Токаев, отметив, что все это реальные проекты сопряжения крупных экономических проектов Казахстана с глобальной китайской инициативой.

По словам президента Казахстана, для дальнейшего роста товарооборота в рамках проекта "Пояс и путь" необходима активная совместная работа. "Нам предстоит гармонизировать тарифную политику, создавать благоприятные условия для инвестиционного сотрудничества. Большие возможности открывает партнерство в рамках инициативы "Цифровой Шелковый путь", являющейся, по сути, новым глобальным проектом. Уверен, построение новой модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в инновационное развитие наших экономик", - отметил лидер Казахстана. 

Теги:
КазахстанКитайТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация