Туркмения выразила готовность развивать сотрудничество с Азербайджаном

Об этом президент республики Сердар Бердымухамедов заявил в поздравлении азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня восстановления независимости страны

АШХАБАД, 18 октября. /ТАСС/. Туркмения придает большое значение отношениям с Азербайджаном, готова выводить их на более высокий уровень. Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

"Азербайджанская Республика достигла новых высот в социальной и экономической сфере, а также уверенно продолжает двигаться в направлении повышения своего авторитета на международной арене. Мы придаем большое значение братским отношениям между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Выражаю готовность совместно с вами и впредь прилагать всемерные усилия для вывода туркмено-азербайджанского сотрудничества на более высокий уровень", - написал глава Туркмении в поздравлениях своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня восстановления независимости республики. Их текст приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Также в адрес Алиева поздравления направил и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, сложившегося по различным направлениям. "Твердо убежден, что наши отношения будут и впредь развиваться и укрепляться во благо народов двух стран", - написал он.

В марте 2023 году в Баку прошли переговоры между лидерами Азербайджана и Туркмении. В ходе них стороны обозначили ключевые направления сотрудничества стран - энергетическую и транспортно-логистическую сферы. Участники переговоров отмечали, что их страны прилагают совместные усилия для укрепления установившегося межгосударственного взаимодействия в области политики, экономики и торговли, в гуманитарной сфере.

День восстановления независимости - национальный праздник Азербайджанской Республики. 18 октября 1991 года был принят конституционный акт о государственной независимости Азербайджана.