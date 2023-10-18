18 октября, 03:55
Форум "Один пояс - один путь" в Пекине

Президент Индонезии указал на неуместность политизации инициативы "Один пояс - один путь"

Проекты инициативы должны быть основаны на принципах равного и взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул Джоко Видодо

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудничество по инициативе "Один пояс - один путь" не должно быть политизировано. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") в Пекине.

"В условиях все более разрозненного мира сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" не должно быть политизировано", - сказал он. По его словам, необходимы коллективные усилия для поддержания ключевых ценностей инициативы для того, чтобы она стала еще сильнее.

"Проекты инициативы "Один пояс - один путь" должны быть основаны на принципах равного и взаимовыгодного сотрудничества", - продолжил Видодо.

По его словам, устойчивость проектов инициативы должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе. Он также отметил, что сотрудничество "Один пояс - один путь" должно содействовать укреплению экономического фундамента стран-участниц и не должно усложнять их финансовые условия.

  

Теги:
ИндонезияКитайДжоко ВидодоФорум "Один пояс - один путь" в Пекине
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