Гутерриш призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям

Генсек ООН также осудил удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям. Об этом он заявил на открытии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Я обратился к народам с двумя призывами о немедленном и безоговорочном освобождении заложников и предоставлении доступа к гуманитарной помощи <...>. Я призываю к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям, чтобы дать достаточно времени и пространства для реализации моих призывов и облегчения человеческих страданий", - сказал Гутерриш.

Обида Палестины в связи с годами израильской оккупации не может служить оправданием для нападений движения ХАМАС, а действия ХАМАС в свою очередь не оправдывают коллективное наказание палестинцев Израилем, сказал Гутерриш.

"Я полностью понимаю обиду палестинского народа после 56 лет оккупации. Но какими бы серьезными ни были эти обиды, они не оправдывают акты террора ХАМАС в отношении мирного населения 7 октября, которые я сразу же осудил. Но эти атаки не могут служить оправданием для коллективного наказания палестинского народа", - сказал он. Генеральный секретарь подчеркнул, что его привел в ужас удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, вследствие которого погибли сотни людей.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на неназванного представителя палестинского радикального движения ХАМАС утверждала, что оно якобы готово в течение часа освободить всех мирных граждан, взятых в заложники, если Израиль прекратит наносить авиаудары по сектору Газа.