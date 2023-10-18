Си Цзиньпин на переговорах с Путиным назвал его "своим давним другом"

Председатель КНР отметил, что участие двух сторон в важных дипломатических мероприятиях является "многолетней хорошей традицией"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине назвал российского лидера "своим давним другом".

"Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь", - сказал он.

"Взаимное участие в важных дипломатических мероприятиях двух сторон является нашей многолетней хорошей традицией", - добавил Си Цзиньпин.

Третий форум "Пояса и пути" проходит в Пекине 17 и 18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент РФ Владимир Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.