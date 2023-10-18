18 октября, 04:56
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля вновь призвала жителей города Газа эвакуироваться

В палестинском движении ХАМАС ранее сказали жителям анклава игнорировать эту рекомендацию

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвала жителей севера сектора Газа и города Газа эвакуироваться на юг анклава. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ в соцсети X (ранее Twitter).

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"Армия обороны продолжает призывать жителей северной части сектора Газа и города Газа эвакуироваться в район Аль-Муваси", - говорится в заявлении.

15 октября официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт заявил, что эвакуация палестинцев на юг сектора Газа необходима, чтобы спасти гражданское население города Газа.

В палестинском движении ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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