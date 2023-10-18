Reuters: США предотвратили атаку беспилотников на свои войска в Ираке

Источники агентства не сообщили, какую страну или группировку они считают ответственной за нападение

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Военные США предотвратили атаку двух беспилотников на свои силы в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Источники агентства не сообщили, какую страну или группировку они считают ответственной за нападение. Беспилотники удалось перехватить при попытке нанести удар по иракской авиабазе Аль-Асад, на которой размещены американские войска.

Как пишет Reuters, военные США находятся в состоянии повышенной готовности на фоне роста напряженности между Израилем и палестинским движением ХАМАС и предполагают, что ситуацией могут воспользоваться поддерживаемые Ираном группировки.

18 октября в Израиль прибудет американский президент Джо Байден. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Байден заверит израильское руководство в готовности удовлетворить его потребности в военной помощи во время визита в страну. Поездка американского президента в Иорданию, где он должен был встретиться с лидерами нескольких арабских стран, была отменена на фоне удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, вследствие которого погибли сотни людей.