Премьер Малайзии осудил действия Израиля и обвинил Запад в лицемерии

Анвар Ибрагим назвал безумием и утратой человечности удары по госпиталю в Газе

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим осудил последние действия Израиля и обвинил западные страны в лицемерии.

"Жертвами [обстрелов Израиля] продолжают становиться женщины, дети и пациенты. Это достигло уровня безумия и утраты человечности", - сказал малайзийский премьер в видео, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter). "Западные страны, которые говорят о правах человека, видимо, есть категории людей первого сорта и слуг", - добавил он.

17 октября арабские СМИ сообщили, что в ходе ударов, нанесенных израильскими ВВС по центральным районам города Газа, часть ракет попала на территорию больницы. В ХАМАС заявили, что в результате удара более 500 человек погибли, сотни пострадали. Однако, согласно заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля, мощный взрыв в больнице в Газе стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Ответственность за это Армия обороны Израиля возложила на организацию "Исламский джихад".