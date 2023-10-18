18 октября, 05:22,
обновлено 18 октября, 05:52
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН призвал немедленно объявить прекращение огня на Ближнем Востоке

Антониу Гутерриш заявил, что "людские жизни и судьба всего региона висят на волоске"

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Прекращение огня в гуманитарных целях необходимо немедленно установить на Ближнем Востоке. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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"Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить огромные страдания людей", - написал глава международной организации в соцсети X (ранее Twitter).

Также Гутерриш выступил с утверждением, что "людские жизни и судьба всего региона висят на волоске".

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее на брифинге сообщил, что Гутерриш посетит с визитом Каир 19 октября и встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и доступ в сектор Газа гуманитарной помощи. Дюжаррик подчеркнул, что в обсуждениях на эту тему принимают участие различные агентства и представители ООН, а также другие страны, включая Израиль. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
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