Президент Чили заявил, что атаки ХАМАС не могут быть оправданием жестокости Израиля

Габриэль Борич назвал действия израильской армии в секторе Газа варварством, которому нельзя найти оправдание

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 октября. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич назвал удары Израиля по сектору Газа варварством, которому нельзя найти оправдание.

"Я как президент Чили хочу сказать, что неприемлемые и жестокие атаки ХАМАС никоим образом не оправдывают варварство, которое государство Израиль творит в Газе. Чили осуждает без оттенков как нападения и похищения ХАМАС, так и неизбирательный ответ и бомбардировки, которые осуществляет Израиль, затрагивая главным образом безоружное и беззащитное гражданское население в секторе Газа", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице правительства Чили в соцсети X (ранее Twitter).

Борич также упомянул удар по больнице в секторе Газа, который, по его мнению, "может представлять собой военное преступление" и должен быть расследован Международным уголовным судом. "Как правительство мы изучаем возможности для предоставления гуманитарной помощи по мере наших сил", - добавил чилийский лидер.