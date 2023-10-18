Эксперт считает, что Пакистан не ожидает негативной реакции США в ответ на сближение с РФ

Пакистан идет на укрепление двусторонних отношений исключительно для извлечения выгоды, а не для нанесения ущерба какой-либо стране, отметил научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан

ИСЛАМАБАД, 18 октября. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Пакистан не имеет причин для беспокойства относительно возможной негативной реакции со стороны США в ответ на укрепление двусторонних отношений с Россией. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан.

"Пакистан идет на укрепление двусторонних отношений с Россией исключительно ради извлечения выгоды, а не для нанесения ущерба какой-либо другой стране, в частности США, - сказал он. - Поэтому в Исламабаде нет опасений о возможной негативной реакции Вашингтона по этому поводу".

Эксперт подчеркнул, что США являются важным партнером Пакистана. При этом, как обозначил Хан, РФ является крупной мировой державой, и для исламской республики "имеет смысл укреплять с ней двусторонние отношения, особенно, когда Москва также стремится обрести новых партнеров и расширить свое присутствие в Южной Азии".