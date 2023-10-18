Эксперт заявил, что сближение с РФ является прагматичным шагом для Пакистана

Научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан отметил, что готовность двух стран к укреплению связей обусловлена общностью стратегических интересов

ИСЛАМАБАД, 18 октября. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Развитие отношений с Россией отвечает национальным интересам Пакистана и является прагматичным и своевременным решением руководства исламской республики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан.

"Пакистан, вне всяких сомнений, стремится к дальнейшему углублению двусторонних связей с РФ и развитию сотрудничества во многих областях, особенно по вопросам торговли, инвестиций и обороны, - сказал он. - Это прагматичный и отвечающий веяниям времени шаг, особенно для Пакистана".

Как отметил эксперт, решение о сближении с Москвой обусловлено положениями "Комплексной политики национальной безопасности Пакистана", согласно которой государство в первую очередь стремится обеспечить свои экономические интересы. В этих целях Исламабад будет "избегать присоединения к какому-либо геополитическому блоку" и продолжит выстраивать прочные отношения со всеми крупными державами, включая Россию.

По словам Хана, с учетом текущей экономической ситуации Пакистана, характеризующейся нехваткой продовольствия и энергоресурсов, РФ является одним из наиболее подходящих партнеров для исламской республики.

Эксперт отметил, что готовность Исламабада к углублению связей с Москвой в том числе обусловлена общностью стратегических интересов на региональном и глобальном уровнях, а также схожестью культурных и этических ценностей.