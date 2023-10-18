Армия Израиля сообщила о поражении десятков целей ХАМАС

По информации ЦАХАЛ, еще два командира движения ликвидированы

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что продолжила наносить удары по десяткам террористических целей правящего в секторе Газа движения ХАМАС и заявила о ликвидации еще двух командиров боевого крыла группировки.

"В течение последних нескольких дней ЦАХАЛ продолжал наносить удары по десяткам террористических объектов в секторе Газа, еще два террориста ХАМАС были убиты: Мухаммед Авдалла - командир противотанковой ракетной системы бригады ХАМАС города Газа, а также Акрам Хиджази - террорист из военно-морских сил ХАМАС, ответственный за организацию террористических атак на Израиль из сектора Газа", - говорится в заявлении военных.

В армии отметили, что "за минувшие сутки, истребители ЦАХАЛа нанесли удары по оперативным командным центрам, ряду плацдармов террористов, противотанковым ракетам и ракетным установкам, а также военной инфраструктуре, расположенной поверх террористических туннелей ХАМАС".