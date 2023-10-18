В ХАМАС заявили о тесной координации дальнейших действий против Израиля с "Хезболлах"

Высокопоставленный представитель движения в Ливане Ахмед Абдул-Хади отметил, что вооруженное крыло ливанской шиитской партии готово к масштабным боевым действиям на севере еврейского государства

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло ливанской шиитской партии "Хезболлах" и палестинское движение ХАМАС тесно координируют свои дальнейшие действия против Израиля. Об этом заявил высокопоставленный представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдул-Хади.

"У нас очень крепкие отношения с "Хезболлах". Мы сотрудничали с "Хезболлах" и до нападения на Израиль, и после, и сейчас мы находимся в тесном контакте", - заявил он в интервью европейскому изданию газеты Politico. По его словам, ливанское движение готово к масштабным боевым действиям на севере еврейского государства. "Вступит ли "Хезболлах" в войну или нет, а также момент вступления, это будет зависеть от эскалации и [количества] инцидентов на территории Израиля, особенно от попытки Израиля войти в Газу", - добавил представитель ХАМАС.

Во вторник отряд шиитской милиции "Хезболлах" атаковал из засады израильский патруль в пограничном районе Байяд-Блида. В ответ израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам "Хезболлах" в Ливане. Как сообщила военно-информационная служба "Хезболлах", в ходе проведенных за сутки операций на ливано-израильской границе в рядах шиитской милиции погибли четверо бойцов, в том числе один полевой командир. Всего с 7 октября - начала военной эскалации на Ближнем Востоке - "Хезболлах" признала гибель девяти своих бойцов.