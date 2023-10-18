Киргизия направила в Афганистан 2 тонны гуманитарной помощи

Страна также направила бригаду медиков и ветеринаров, сообщили в ГКНБ республики

БИШКЕК, 18 октября. /ТАСС/. Киргизия доставила 2 тонны гуманитарной помощи для населения Афганистана. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности республики.

"По поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, в целях оказания всемерной помощи братскому афганскому народу, гуманитарной экспедицией наземным транспортом была доставлена партия медикаментов и ветеринарных препаратов в объеме около 2 тонн в провинцию Бадахшан, а также на Малый и Большой Памир Афганистана", - говорится в сообщении.

Помимо гуманитарной помощи на афганскую территорию была направлена группа ветеринаров и медицинских работников. "В состав медицинских работников вошли педиатр, терапевт, стоматолог, гинеколог, которые в условиях высокогорья, на высоте 4,2 тыс. м в течение трех дней проводили медицинский осмотр и лечение более 600 нуждающихся местных жителей", - отметили в пресс-центре.

Киргизские ветеринары в Афганистане "изучили эпизоотическую ситуацию" и провели вакцинацию более 700 голов крупного и малого рогатого скота. "Местным жителям также были переданы ветеринарные препараты, проведены учебные тренинги по их использованию в целях профилактики и предупреждения различных заболеваний", - заверили в пресс-центре.

Как подчеркивается в сообщении, проживающие на афганской территории этнические киргизы "выразили благодарность президенту, кабинету министров и народу Кыргызстана за оказываемую всестороннюю заботу".