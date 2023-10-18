AFP: в Бурунди главу оппозиционной партии заключили под стражу за критику власти

Причиной послужило высказывание на сайте CODEBU

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Глава оппозиционной партии "Совет за демократию и устойчивое развитие Бурунди" (CODEBU) Кефа Нибизи помещен под арест за критику правительства. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

Причиной ареста послужило высказывание на сайте партии CODEBU. "В момент, когда Бурунди переживает беспрецедентную нищету из-за ошибок руководства, партия призывает население не поддаваться отчаянию", - говорится в этом заявлении.

Вице-президент партии CODEBU Жаклин Хатунгимана заявила, что в штабе удивлены такой реакцией властей. "Мы удивлены и не понимаем, почему его арестовали сразу после допроса за его слова о просчетах нынешнего руководства страны", - прокомментировала она задержание.

Как отмечает агентство AFP, это уже не первый случай преследования за критику правительства. Ему также подвергся бывший премьер-министр Ален-Гийом Буньони.