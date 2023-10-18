Армия Израиля сообщила об отсутствии характерной воронки на кадрах больницы Газы

По словам военных, снимки с беспилотника доказывают, что взрыв был вызван боеприпасом со стороны палестинского анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала кадры, сделанные с беспилотника, которые, по мнению военных, доказывают, что взрыв в больнице в секторе Газа не был вызван израильским боеприпасом, так как он оставил бы воронку от 7 до 19 м в диаметре.

На кадрах видны следы крупного пожара, сгоревшая парковка и изрешеченные шрапнелью крыши соседних домов, но воронки, характерной для разрывов боеприпасов ЦАХАЛ, не наблюдается, отмечают израильские военные. Они также приводят в качестве "примеров кратеров от израильских боеприпасов" две воронки диаметром 7 и 19 м, заснятые с беспилотника.

"Нет видимых признаков кратера или существенного ущерба зданиям", - говорится в комментарии военных к фотографии места взрыва в больнице в Газе.