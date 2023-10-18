18 октября, 06:10
Визит Путина в Пекин

Newsweek отметил встречу Путина в КНР красной дорожкой, какой не было у Блинкена

Дмитрий Азаров/ POOL/ ТАСС
© Дмитрий Азаров/ POOL/ ТАСС

Госсекретаря США встретили только посол Соединенных Штатов и глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао, пишет журнал

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин был встречен в Китае с красной ковровой дорожкой, в то время как госсекретаря США Энтони Блинкена приняли более сдержанно. Об этом сообщил журнал Newsweek.

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Издание отмечает, что главу государства, безусловно, встречали бы иначе, однако "помпезность прибытия Путина контрастировала с приемом госсекретаря Энтони Блинкена в июне, который был описан как довольно сдержанный". Блинкен был первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай, подчеркивает журнал, но его встретили только посол США и глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао. Не было ни ковровой дорожки, ни толпы, ни барабанщиков, отмечает Newsweek.

Путин 17-18 октября находится в Китае, где проходит Третий форум "Один пояс - один путь". Российский лидер прибыл в качестве главного гостя этого мероприятия.

  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайБлинкен, ЭнтониВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
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