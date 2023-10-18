В Турции заявили, что моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало

Министр иностранных дел Хакан Фидан отметил, что "возможно, Соединенные Штаты находятся накануне окончательного разрыва"

АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. Моральное превосходство Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после обострения палестино-израильского конфликта невероятно пострадало. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Насколько мы можем судить, они [США] хотят, чтобы это [отправка двух военных кораблей в регион] послужило сдерживающим фактором, если в войну вступит какая-либо другая сторона, кроме ХАМАС. Американцы, похоже, согласились с политикой исключения ХАМАС как партии в Палестине, причем израильтяне настаивают на этом. В какой степени Америка пойдет на это, пока неясно. На первом этапе они поддерживают Израиль всеми видами боеприпасов. Моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало. Возможно, США находятся накануне окончательного разрыва", - приводит его слова телеканал TRT Haber.