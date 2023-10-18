Эксперт: встреча лидеров РФ и Пакистана отражает стремление стран к укреплению отношений

Научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан отметил важность проявленной двумя государствами готовность "вместе работать для решения общих региональных проблем"

ИСЛАМАБАД, 18 октября. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и и.о. премьер-министра Пакистана Анваара-уль-Хака Какара в Пекине демонстрирует нацеленность обеих стран на укрепление и расширение двустороннего сотрудничества. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан.

"Главным итогом переговоров, на мой взгляд, является демонстрация на самом высоком уровне того, что и Пакистан, и Россия видят в друг друге чрезвычайно важных партнеров, готовы сотрудничать во многих отраслях и нацелены на дальнейшее укрепление двусторонних связей", - сказал он.

Еще одним важным моментом в этом контексте, по мнению эксперта, является проявленная Москвой и Исламабадом готовность "вместе работать для решения общих региональных проблем, в частности, искоренения терроризма и урегулирования афганского вопроса".

17 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с и.о. премьер-министра Пакистана Анвааром-уль-Хаком Какаром в Пекине, где оба лидера принимают участие в работе проводящегося в третий раз форума "Один пояс - один путь". Это первая личная встреча двух политиков. Какар принял присягу в качестве руководителя временного правительства Пакистана 14 августа.