Посол Палестины в Японии заявил о звонке Израиля в больницу в Газе за час до взрыва

Позднее Валид Али Сиям отозвал это заявление

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Израиль "за час до взрыва" в больнице в секторе Газа сделал туда предупредительный звонок. С таким утверждением, как сообщило агентство Reuters, выступил посол Палестины в Японии Валид Али Сиям.

Число погибших в результате взрыва в больнице, по его словам, уже приближается к 500, "но, скорее всего, еще будет расти".

Позднее Валид Али Сиям отозвал это заявление.

"Я отзываю свое предыдущее заявление", - отметил он. Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, он отметил, что звонки в больницу делались регулярно все предыдущие дни, "но не в ту ночь".

В новость внесены изменения (9:55 мск) - посол отозвал это заявление.