Боррель заявил, что ЕС должен осудить нападение на мирное население Газы

Глава дипломатии Евросоюза призвал "не идентифицировать ХАМАС как палестинский народ"

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен осудить не только нападение ХАМАС на Израиль, но и атаки на мирное население Газы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которое транслирует пресс-служба Еврокомиссии.

"Конечно, Израиль имеет право защищать себя. Но право защищать себя имеет границы, и в этом случае - это международное право и международное гуманитарное право. Мы осуждаем эти ужасные террористические атаки [на Израиль], но я думаю, что мы должны также осудить атаки на мирное население в Газе", - сказал он.

По его словам, "палестинцы не могут достичь устойчивого мира, поскольку сами являются жертвами ХАМАС". В этой связи он призвал "не идентифицировать ХАМАС как палестинский народ". Глава европейский дипломатии подчеркнул, что осуждение действий ХАМАС "не должно останавливать [европейцев] от осуждения гибели гражданских".

В этом контексте он упомянул бомбардировку больницы в секторе Газа, в результате которой, по предварительным данным, было убито несколько сотен человек. Боррель заявил, что ЕС пока не располагает информацией о том, кто именно нанес удар, однако подчеркнул, что "война должна вестись по международным правилам", и выразил мнение, что "отключение газа и воды гражданским не соответствует этим правилам ведения войны".