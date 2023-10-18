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обновлено 18 октября, 07:13
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ подтвердил ответственность "Исламского джихада" за удар по больнице в Газе

REUTERS/ Mohammed Al-Masri
© REUTERS/ Mohammed Al-Masri

В армии Израиля отметили, что с 7 октября "не менее 450 ракет", запущенных радикалами из сектора Газа, упали на территории самого палестинского анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Проведенное Армией обороны Израиля расследование подтвердило, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа 17 октября лежит на радикальной группировке "Исламский джихад". С таким утверждением выступил официальный представитель Армии Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга для иностранных журналистов.

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"Армия обороны Израиля завершила расследование и подтверждает, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа несет "Исламский джихад", - заявил Хагари.

Представитель армии добавил, что с 7 октября "не менее 450 ракет", запущенных радикалами из сектора Газа, упали на территории самого палестинского анклава. Он вновь указал на отсутствие кратера на месте взрыва в больнице, которые обычно остаются после применения израильских боеприпасов. "Это (падение израильского боеприпаса - прим. ТАСС) привело бы к появлению кратера и существенному ущербу строениям и стенам зданий вокруг", - отметил Хагари. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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