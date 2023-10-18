18 октября, 06:49,
обновлено 18 октября, 06:58
Визит Путина в Китай

СМИ сообщили о завершении встречи Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин завершили переговоры в Доме народных собраний в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая. При этом в Кремле эту информацию агентству ТАСС пока не подтвердили.

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"18 октября председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который принимал участие в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь". После окончания переговоров Путин покинул Дом народных собраний, российский кортеж покинул место проведения мероприятия", - информирует телеканал.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, действительно ли встреча Путина и Си Цзиньпина с глазу на глаз завершилась, ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.

  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Путина в Китай
© Информационное агентство ТАСС
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