СМИ сообщили о завершении встречи Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин завершили переговоры в Доме народных собраний в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая. При этом в Кремле эту информацию агентству ТАСС пока не подтвердили.

"18 октября председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который принимал участие в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь". После окончания переговоров Путин покинул Дом народных собраний, российский кортеж покинул место проведения мероприятия", - информирует телеканал.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, действительно ли встреча Путина и Си Цзиньпина с глазу на глаз завершилась, ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.