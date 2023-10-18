Президент Мальдив надеется на уход ВС Индии через неделю после его инаугурации

Однако, по словам Мохаммед Муиззу, он не знает точного числа индийских военных в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 октября. /ТАСС/. Избранный президент Мальдивской республики Мохаммед Муиззу заявил, что ожидает ухода из страны индийских военных в течение недели после его вступления в должность, которое должно состояться 17 ноября. Об этом сообщило издание Wire.

"Мы не хотим никаких иностранных войск здесь. Это одна из главным причин, почему общественность не хотела, чтобы это правительство [Солиха] было переизбрано на новый срок. Это один из главных вопросов на повестке дня нашей внешней политики. Я гарантирую, что мы найдем возможность договориться с правительством Индии о том, чтобы вывести их войска с нашей земли как можно быстрее", - заявил Муиззу.

По его словам, он готов официально сделать такой запрос в адрес правительства Индии "в первый же день" работы на посту президента, которым, как ожидается, станет 17 ноября. "Несколько дней назад в рамках мероприятий по передаче власти я встретился с послом Индии, уже на этой встрече я упомянул, что это [уход индийских военных] для нас будет наивысшим приоритетом. Они без лишних вопросов приняли это к сведению и сказали, что будут работать с нами над поиском решения", - заявил избранный президент.

Он отметил, что рассчитывает на уход из страны индийских военных "в течение первой недели, если будет возможно". При этом Миуззу признался, что не знает точного числа находящихся на Мальдивах индийских военных, поскольку власти не раскрывают это информацию. По его словам, их может быть как пару десятков, так и несколько тысяч.

Муиззу избрали президентом по результатам второго тура голосования, который прошел 30 сентября. Он одолел действующего лидера страны Ибрагима Мохамеда Солиха, который проводил ориентированную на Индию политику, тогда как Муиззу наблюдатели оценивали как прокитайского политика, в том числе из-за его предвыборного обещания вывести иностранных военных из Мальдив. Единственными иностранными военными, присутствующими на этом островном государстве на долгосрочной основе, являются индийские служащие.

История поддержки

Индия и Мальдивы активно сотрудничают в оборонной сфере с 1988 года, когда индийская армия по запросу президента Момуна Абдулы Гаюма помогла ему справиться с попыткой свержения со стороны группировки "Тигры освобождения "Тамил-Илама".

Как отмечают наблюдатели, это сотрудничество, которое включало обучение, передачу техники и оружия, строительство объектов, пользовалось поддержкой всех политиков Мальдив приблизительно до 2017-2018 годов, когда президент Абдулла Ямин начал развивать экономическое сотрудничество с КНР и когда страна оказалась охвачена политическим кризисом.

В 2018 году после завершения острой фазы кризиса Ямин потребовал частично сократить, но не отменять полностью оборонное сотрудничество двух стран. Причиной этому стала критика действий Ямина со стороны Дели в период политической нестабильности. В ноябре 2018 года после выборов его сменил более положительно настроенный к Дели Ибрагим Мохамед Солих.