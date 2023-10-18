18 октября, 06:51,
обновлено 18 октября, 07:03

В Иране заявили о прекращении наложенных резолюцией 2231 СБ ООН ограничений 18 октября

Здание МИД Ирана. knovakov/ Shutterstock/ FOTODOM
Здание МИД Ирана
© knovakov/ Shutterstock/ FOTODOM

Их список будет удален с сайта Объединенных наций, сообщили в МИД республики

ТЕГЕРАН, 18 октября. /ТАСС/. Все ограничения, наложенные на Иран резолюцией 2231 СБ ООН, утрачивают свою силу 18 октября, их список будет удален с сайта Объединенных наций. С таким заявлением выступил замглавы МИД исламской республики Али Багери Кани.

"На сегодняшний день все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц, упомянутых в резолюции 2231, в том числе положения о заморозке иранских активов, завершают свое действие, и их список будет удален с сайта ООН, - написал Багери Кани в социальной сети X (ранее Twitter). - Также утрачивают свою силу санкции, несправедливо наложенные на импорт и экспорт баллистических ракет в и из Ирана. <...> Все национальные и региональные ограничения, введенные против исламской республики на основании резолюции 2231, также должны быть отменены. Сохранение в силе этих мер прямо нарушает положения самой резолюции". 

Теги:
Иран
© Информационное агентство ТАСС
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