В Иране заявили о прекращении наложенных резолюцией 2231 СБ ООН ограничений 18 октября

Их список будет удален с сайта Объединенных наций, сообщили в МИД республики

ТЕГЕРАН, 18 октября. /ТАСС/. Все ограничения, наложенные на Иран резолюцией 2231 СБ ООН, утрачивают свою силу 18 октября, их список будет удален с сайта Объединенных наций. С таким заявлением выступил замглавы МИД исламской республики Али Багери Кани.

"На сегодняшний день все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц, упомянутых в резолюции 2231, в том числе положения о заморозке иранских активов, завершают свое действие, и их список будет удален с сайта ООН, - написал Багери Кани в социальной сети X (ранее Twitter). - Также утрачивают свою силу санкции, несправедливо наложенные на импорт и экспорт баллистических ракет в и из Ирана. <...> Все национальные и региональные ограничения, введенные против исламской республики на основании резолюции 2231, также должны быть отменены. Сохранение в силе этих мер прямо нарушает положения самой резолюции".