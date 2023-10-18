В ЕК заявили, что виновные за атаку на больницу в Газе должны понести наказание

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия утроила гуманитарную помощь населению города

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Виновные за атаку на больницу в Газе, в результате которой погибли сотни палестинцев, должны нести ответственность. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которую транслирует пресс-служба Еврокомиссии.

"Нет никакого оправдания атаки на больницу. Факты должны быть установлены, и ответственные должны понести наказание", - сказала она.

По ее словам, солидарность с Израилем не противоречит предоставлению помощи народу Газы. "То, что сделал ХАМАС, не имеет ничего общего с палестинским народом", - добавила она, подчеркнув, что Еврокомиссия утроила гуманитарную помощь населению Газы до €75 млн.