Глава ОБСЕ заявил, что виновные в ударе по больнице в Газе должны нести ответственность

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи также призвал к соблюдению международного гуманитарного права

ВЕНА, 18 октября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи осудил удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и также призвал к привлечению к ответственности виновных в его совершении.

"Возмущены разрушением больницы и школы в Газе с сотнями жертв среди гражданского населения. Мы вновь призываем к соблюдению международного гуманитарного права. Гражданское население не должно становиться мишенью или использоваться в качестве живого щита. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Османи на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).