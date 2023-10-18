В Иордании отменили саммит в Аммане, потому что он не смог бы остановить войну

Глава МИД страны Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади также возложил на Израиль ответственность за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Саммит лидеров Иордании, США, Палестины и Египта в Аммане в настоящий момент не смог бы предотвратить войну на Ближнем Востоке, поэтому он был отменен. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Иордании Аймана Хусейна Абдаллы ас-Сафади, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства страны в соцсети X (ранее Twitter).

По словам министра, после консультаций с представителями Палестины и США руководство Иордании "приняло решение не проводить этот саммит, подчеркнув, что мы хотим, чтобы единственным возможным итогом такого саммита, если он состоится, было бы предотвращение войны, уважение человеческой ценности палестинцев и предоставление им помощи, которую они заслуживают". Ас-Сафади добавил, что отказ от проведения саммита был также обусловлен продолжающимися расправами Израиля над палестинским народом в секторе Газа. Министр также возложил на Израиль ответственность за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которых погибли сотни человек.

Ранее в среду глава МИД Иордании заявил об отмене запланированного на 18 октября в Аммане саммита с участием президента США Джо Байдена, короля Иордании Абдаллы II, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и президента Палестины Махмуда Аббаас. Представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого является Аббас, 17 октября заявил, что лидер Палестины отказался от участия во встрече.

Как сообщили ранее арабские СМИ, израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа, в ходе которых ракеты попали на территорию больницы Аль-Ахли. В контролирующем сектор Газа движении ХАМАС объявили, что в результате удара более 500 человек погибли, сотни пострадали. По данным арабских телеканалов, число погибших и пострадавших достигает не менее 800. Армия обороны Израиля возложила ответственность за удар на организацию "Исламский джихад", которая в свою очередь отвергла эту версию.