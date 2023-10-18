18 октября, 07:28
Палестино-израильский конфликт

В Сирии объявили трехдневный траур из-за удара по больнице в Газе

Обстановка у больницы в секторе Газа после обстрела
© ТАСС/ Reuters

Согласно соответствующему заявлению, на этот период приспущены все флаги на территории страны и во всех ее посольствах за рубежом

БЕЙРУТ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Сирии объявили с 18 октября трехдневный траур по погибшим в результате удара удар по больнице Аль-Ахли в городе Газа. Соответствующее заявление опубликовало агентство SANA.

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"Правительство сирийской арабской республики объявляет всеобщий трехдневный траур на три дня, начиная с 18 октября 2023 года, в память о жертвах удара сионистских преступников (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, - говорится в заявлении. - На этот период приспущены все флаги на территории Сирии и во всех ее посольствах за рубежом".

ХАМАС и ливанское шиитское движение "Хезболлах" объявили 18 октября днем гнева в знак протеста против действий Израиля. 

Теги:
ПалестинаСирияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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