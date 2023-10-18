18 октября, 08:02
Палестино-израильский конфликт

Депутат ЕП заявила, что Газа превратится в кладбище, если не прекратить атаки

Манон Обри также раскритиковала главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за обещание Израилю "безусловной поддержки" Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Сектор Газа скоро может превратиться в кладбище, если не сделать ничего для прекращения атак на мирное население. Об этом заявила французский евродепутат Манон Обри, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которую транслирует пресс-служба ЕП.

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"Газа уже была открытой тюрьмой. А теперь это ад на земле. И она станет в скором времени кладбищем, если ничего не сделать", - сказала она.

Евродепутат раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она от имени ЕС поехала в Израиль и пообещала Тель-Авиву "безусловную поддержку" ЕС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильФон дер Ляйен, Урсула
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