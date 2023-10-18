Суд на Украине заочно приговорил погибшего в ДТП Стремоусова к пожизненному заключению

Издание "Граты" отмечает, что украинские власти не могли официально подтвердить его гибель

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Суд в украинской Одессе заочно приговорил погибшего в ДТП заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению по обвинению в коллаборационизме и государственной измене. Об этом сообщило украинское издание "Граты".

Отмечается, что коллегия судей Малиновского районного суда Одессы также постановила конфисковать имущество Стремоусова и взыскать с него 13 тыс. гривен (почти $357) судебных расходов. Издание заявляет, что украинские власти не могли официально подтвердить гибель Стремоусова, поэтому его судили как живого.

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика). С 2018 по 2019 год возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. В октябре 2020 года участвовал в выборах мэра Херсона в качестве самовыдвиженца. В 2021 году вступил в партию "Держава".

В 2022 году в ходе специальной военной операции большая часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. В апреле того же года Стремоусов занял должность заместителя главы военно-гражданской администрации региона. После проведения в сентябре 2022 года референдума о присоединении Херсонской области к России он был назначен на пост заместителя губернатора региона. Стремоусов погиб в автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. В этот же день президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.