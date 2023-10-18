18 октября, 08:02,
обновлено 18 октября, 08:29
Палестино-израильский конфликт

Шольц заявил, что правительство ФРГ продолжит оказывать гуманитарную помощь сектору Газа

По словам канцлера ФРГ, Египет и Германию объединяет цель предотвратить разрастание конфликта на Ближнем Востоке

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Германии продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа и настаивает на скорейшем обеспечении доступа к ней. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

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"Мы вместе [с Египтом] работаем над тем, чтобы как можно скорее удалось обеспечить гуманитарный доступ к сектору Газа. Его жители нуждаются в воде, продуктах питания и лекарственных препаратах", - сказал он. "Я могу здесь заверить, что мы не оставим людей одних. Правительство ФРГ продолжит гуманитарную деятельность для Газы, чтобы облегчить страдания мирного населения", - подчеркнул Шольц.

Как отметил канцлер, Египет и Германию объединяет цель предотвратить разрастание конфликта на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаГерманияЕгипетПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-Шольц, Олаф
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