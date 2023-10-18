18 октября, 08:09

СМИ: в Израиле перекрыли часть шоссе и улицы в Тель-Авиве к визиту Байдена

По информации газеты Yediot ahronot, до 1,5 тыс. полицейских участвуют в обеспечении мер безопасности президента

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Повышенные меры безопасности предпринимаются в Израиле в рамках прибытия в страну президента США Джо Байдена.

По информации газеты Yediot ahronot, до 1,5 тыс. полицейских участвуют в обеспечении визита.

Газета The Times of Israel информирует, что дороги в районе аэропорта Бен-Гурион закрыты, также перекрыты шоссе №1 между Иерусалимом и Тель-Авивом от аэропорта до первого тель-авивского съезда на шоссе Аялон. Издание указывает, что в течение дня многие улицы в Тель-Авиве также будут перекрыты полицией на время визита.

© ТАСС/ Reuters

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль 18 октября. Власти еврейского государства проинформируют его о своих потребностях в сфере безопасности, сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Тель-Авиве. 

Теги:
СШАИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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