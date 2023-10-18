В ФРГ будут в приоритетном порядке изучать заявки на поставки оружия Израилю

По данным агентства, страна запросила у правительства Германии боеприпасы для боевых кораблей

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Правительство ФРГ намерено впредь в приоритетном порядке рассматривать заявки на поставки вооружений Израилю в свете обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине.

По его информации, коммерческие заявки компаний на экспорт оружия Израилю в связи с ситуацией на Ближнем Востоке "будут обрабатываться и одобряться в приоритетном порядке". Детали не приводятся.

Несколько дней назад стало известно, что Израиль запросил правительство ФРГ о поставках боеприпасов для боевых кораблей. Кроме того, прозвучала заинтересованность в запасах донорской крови и бронежилетах, пишет DPA.