Пленный заявил, что командиры ВСУ на запорожском направлении не знают ситуации на поле боя

Они отправляют бойцов на российские позиции, считая их своими, рассказал стрелок 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Виталий Шутко

ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Украинские командиры на запорожском направлении не владеют ситуацией и отправляют бойцов на российские позиции, считая их своими, рассказал ТАСС пленный стрелок 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Виталий Шутко.

"Поставили задачу выехать в посадку (лесополоса - прим. ТАСС), спешиться с боевой машины и занять позиции в посадке, ждать дальнейших указаний. Дальше три часа сидели под обстрелом, прятались в ямах. Затем на нас вышло наше командование и сказало, что к нам с тыла идут дружеские войска. Оказалось, что это не дружеские войска, это были русские войска, подошли очень быстро и нас взяли в плен. Наш командир не знал обстановку, не владел ситуацией, это не первый раз такое, когда отправляют на занятые русскими войсками позиции", - сказал пленный.

По его словам, в большинстве случаев командиры подразделений находятся далеко от личного состава, поэтому не владеют актуальной информацией об обстановке на линии соприкосновения. Это же обстоятельство, считает Шутко, становится причиной приказов о штурмах, в результате которых украинская сторона несет большие потери.