NYT: США передали Украине около 20 ракет ATACMS

По данным издания, Вашингтон предварительно добился от Киева обещания не применять их по целям на российской территории

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. США передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, предварительно добившись от Киева обещания не применять их по целям на российской территории. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее информации, решение о передаче ракет держалось в тайне ввиду "опасений возможного удара России во время ввоза ракет в страну". США заручились обязательством Киева не применять ATACMS для нанесения ударов по целям на российской территории, частью которой они не признают Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонские области. Это связано с опасениями американских официальных лиц, которые полагают, что подобный шаг "может привести к пересечению одной из "красных линий" РФ" и привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Издание отмечает со ссылкой на данные Пентагона, что решение об отправке на Украину более старой версии ракет было принято на фоне "невозможности их использования в конфликте с участием американских сил", а также в связи с тем, что "запасы более новых систем чрезвычайно малы". Газета также пишет, что пока остается неясным, смогут ли ракеты изменить ситуацию на поле боя на Украине.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что США передали Киеву менее 12 ракет ATACMS.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон ранее подтвердила, что США передали Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км.

17 октября председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, не уточнив источник информации, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали ракеты ATACMS, снабженные кассетной боевой частью. Также был нанесен ракетный удар по Скадовску в Херсонской области, два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В пресс-службе губернатора пояснили ТАСС, что, по предварительным данным, украинские войска использовали ATACMS.