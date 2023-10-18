Президент Египта подтвердил, что Каир не закрывал КПП "Рафах" со своей стороны

Работе пункта мешают израильские бомбардировки, отметил Абдель Фаттах ас-Сиси

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Египет не закрывал контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с сектором Газа, его работе мешают израильские бомбардировки. Это подтвердил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Каире.

"Египет с начала кризиса не закрывал КПП "Рафах", но неоднократные бомбардировки Израилем погранперехода с палестинской стороны помешали его работе", - заявил президент, подчеркнув, что необходимо обеспечить "доступ гуманитарной помощи в Газу".