18 октября, 08:23
Палестино-израильский конфликт

Президент Египта подтвердил, что Каир не закрывал КПП "Рафах" со своей стороны

Работе пункта мешают израильские бомбардировки, отметил Абдель Фаттах ас-Сиси

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Египет не закрывал контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с сектором Газа, его работе мешают израильские бомбардировки. Это подтвердил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Каире.

"Египет с начала кризиса не закрывал КПП "Рафах", но неоднократные бомбардировки Израилем погранперехода с палестинской стороны помешали его работе", - заявил президент, подчеркнув, что необходимо обеспечить "доступ гуманитарной помощи в Газу". 

Теги:
ГерманияЕгипетПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-Шольц, Олаф
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