NYT: в США назвали причину отправки авианосцев на Ближний Восток

По мнению экспертов, Вашингтон таким образом хотел убедить боевиков "Хезболлах" не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили авианосцы и другие корабли в Восточное Средиземноморье, чтобы предотвратить вступление в конфликт ливанского шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на экспертов.

Как пишет издание, США таким образом хотели убедить боевиков не вмешиваться в палестино-израильский конфликт и тем самым снизить необходимость прямого участия Вашингтона в боевых действиях.

Однако, отмечают эксперты, решение ливанских боевиков о вступлении в конфликт в первую очередь будут зависеть от дальнейших действий Израиля. "Ключевым вопросом будет масштаб насилия, на который пойдет израильская армия в секторе Газа, в том числе по отношению к [палестинскому движению] ХАМАС", - указал профессор Европейского университетского института Джозеф Дахер. Чем больше усилий Израиль будет прилагать для уничтожения группировки ХАМАС, тем большее давление будет оказываться на "Хезболлах" с целью втягивания этой силы в палестино-израильский конфликт, полагают аналитики, мнение которых приводит газета.

В то же время эксперты указывают, что несмотря на высокую напряженность в регионе, Израиль и "Хезболлах" стремятся избежать крупного регионального конфликта, поскольку обеим сторонам "есть что терять". В связи с этим эксперты воспринимают локальные атаки ливанской группировки на приграничные районы Израиля как попытку отвлечь израильские войска от запланированного вторжения в сектор Газа. "Я полагаю, что "Хезболлах" больше заинтересована в демонстрации силы и сдерживании Израиля, а также в собственном месте за столом переговоров по поводу ситуации в регионе, чем в тотальной войне", - считает исследователь Ближневосточного центра Карнеги Моханад Хаге Али.

18 октября высокопоставленный представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдул-Хади заявил, что вооруженное крыло ливанской шиитской партии "Хезболлах" и палестинское движение ХАМАС тесно координируют свои дальнейшие действия против Израиля.