СМИ: в Италии предупреждали об опасности убившего двух шведов в Брюсселе террориста

По информации La Repubblica, в 2016 году итальянские службы безопасности обратили внимание на контакты тунисца, заподозрив его в распространении экстремистской идеологии

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Итальянские спецслужбы сигнализировали о потенциальной опасности совершившего теракт в Брюсселе тунисца в 2016 году. Как сообщает газета La Repubblica, он прибыл в Европу через итальянский остров Лампедуза в 2011 году после того, как вышел из тунисской тюрьмы на волне протестов "арабской весны".

Как пишет издание, обращение к радикальной исламской идеологии будущего террориста началось еще в тюрьме в Тунисе. После выхода из тюрьмы он переехал в Швецию, где проживал с 2012 по 2014 год и отбывал срок в местной тюрьме за мелкие преступления. Позже тунисца выслали в Италию, как в страну прибытия, где постановлением властей было вынесено решение о его высылке на родину. Это решение ему удалось оспорить в судебных инстанциях.

В 2016 году итальянские службы безопасности обратили внимание на контакты тунисца, заподозрив его в распространении экстремистской идеологии. Тогда же были высланы предупреждения в четыре страны, которые посещал мужчина, - Бельгию, Норвегию, Швецию и Великобританию. После этого итальянские службы потеряли его следы.

Ранее 16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу, еще один человек получил тяжелое ранение.

Реакция властей

Факты прошлого бельгийского террориста привели к новому витку внутриполитической полемики. В частности, лидер одной из правящих партии "Лига" министр правительства Маттео Сальвини напомнил, что, будучи главой МВД в 2018-2019 году, пресек неконтролируемые прибытия мигрантов по морю, за что сейчас предстал перед судом. Кроме того, у правительства сложился конфликт с судебными органами после того, как судья на Сицилии постановила освободить двух тунисских мигрантов, не последовав последним распоряжениям кабинета об ужесточении условий содержания мигрантов до рассмотрения их запросов за предоставлением убежища. Сальвини объявил о манифестации "Лиги" 4 ноября в Милане "в защиту западных ценностей и против исламского терроризма".

Итальянские власти заявили об ужесточении контроля за миграционными потоками, прибывающими не только по морю, но и по балканскому маршруту. Как сообщило Radio-1, в последние недели были высланы 3,4 тыс. нелегалов при том, что с начала года только на Лампедузе высадились 94 тыс. мигрантов.