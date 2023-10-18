В Польше заявили, что виновные в ударе по больнице в Газе должны понести наказание

Замминистра иностранных дел Павел Яблоньский отметил, что "не может быть никаких оправданий для бомбардировки, в результате которой погибли сотни невинных"

ТАСС, 18 октября. Ответственные за удар по больнице в Газе должны понести справедливое наказание. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в соцсети Х (ранее Twitter).

"Не может быть никаких оправданий для бомбардировки больницы Аль-Ахли в Газе, в результате которой погибли сотни невинных гражданских. Ответственные за это преступление должны понести справедливое наказание", - написал он.

Позже МИД Польши выразил возмущение в связи с огромным числом жертв среди мирных жителей в конфликте между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем.

"Мы шокированы информацией о жестоком нападении на больницу Аль-Ахли в секторе Газа. <...> Мы решительно подчеркиваем, что гражданское население, жизнь и здоровье которого является высшей ценностью, должно быть защищено в соответствии с международным и гуманитарным правом. Мы настоятельно призываем обе стороны к немедленной деэскалации конфликта", - указало польское внешнеполитическое ведомство.