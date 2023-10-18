Нетаньяху поблагодарил США за безоговорочную поддержку Израиля

Премьер Израиля призвал весь мир объединиться вокруг страны в борьбе с ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Израиль благодарен США за безоговорочную поддержку, которую Вашингтон оказывает еврейскому государству с начала нового обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху президенту США Джо Байдену, прибывшему в Израиль с визитом.

"Я видел вашу поддержку каждый день, масштабы сотрудничества, которое есть у нас с начала этой войны, достигли поистине беспрецедентного уровня за всю историю замечательного альянса между нашими странами, - сказал Нетаньяху. - Мы видим эту поддержку в вашей безоговорочной приверженности тому, чтобы снабдить нас инструментами, которые нам нужны для самообороны. Мы видим эту поддержку в четком послании, которое вы направили нашим врагам, потребовав не испытывать наше терпение, и в виде двух американских авианосных групп, которые вы направили в регион, чтобы поддержать эти слова действиями".

Нетаньяху не сказал ни слова о разрушительном взрыве в больнице в Газе, приведшего к значительным жертвам.

Ранее Нетаньяху подчеркивал, что, вопреки первоначальным утверждениям из арабских источников, Израиль не причастен к этому удару, а инцидент - дело рук террористов. В свою очередь Армия обороны Израиля выступила с несколькими заявлениями, в которых объясняла, что взрыв произошел в результате неудачного запуска ракеты радикалами из палестинской организации "Исламский джихад".

Нетаньяху призвал весь мир объединиться вокруг страны в борьбе с ХАМАС.