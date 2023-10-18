18 октября, 08:49

Президент Египта заявил, что не допустит, чтобы Синай стал базой для военных операций

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Синайский полуостров не станет базой для проведения военных операций сторон израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Каире, предупреждая, что "продолжение военных операций на палестинских территориях может привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля".

"Синай не станет базой для проведения операций против Израиля, и наоборот", - подчеркнул президент. 

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