18 октября, 08:49,
обновлено 18 октября, 09:14
Палестино-израильский конфликт

Байден заявил, что США обеспечат необходимую для обороны Израиля помощь

Президент США сообщил, что прибыл в Израиль, чтобы продемонстрировать всему миру поддержку еврейского государства со стороны Вашингтона на фоне обострения палестино-израильского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспечат поступление всей помощи, необходимой для обороны Израиля. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трансляцию вел телеканал i24News.

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"Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, мне кажется, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас [Израиля] есть все необходимое, чтобы защитить себя. И мы сделаем, чтобы так и было", - сказал американский лидер.

Байден сообщил, что прибыл в Израиль, чтобы продемонстрировать всему миру поддержку еврейского государства со стороны Вашингтона на фоне обострения палестино-израильского конфликта. 

"Я здесь по простой причине: чтобы народ Израиля, чтобы весь мир видел, что США поддерживают Израиль", - отметил он. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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