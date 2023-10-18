18 октября, 08:57
Военная операция на Украине

СМИ: США передали Киеву ATACMS без GPS из-за глушения такой системы Россией

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон ранее подтвердила, что США передали Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. США передали Киеву дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, зная, что войска радиоэлектронной борьбы РФ успешно глушат такие системы. Об этом написал журналист Bild Юлиан Рёпке на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"США предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты (MGM-140A [ATACMS]) с классическим инерциальным наведением, но без GPS. Причина, разумеется, в следующем: успешное глушение российскими войсками большинства вооружений с GPS-наведением в этом районе", - написал Рёпке.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон ранее подтвердила, что США передали Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, не уточнив источник информации, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали ракеты ATACMS, снабженные кассетной боевой частью. Также был нанесен ракетный удар по Скадовску в Херсонской области, два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В пресс-службе губернатора пояснили ТАСС, что, по предварительным данным, украинские войска использовали ATACMS. 

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