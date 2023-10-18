Посол в РФ заявил, что Израиль все еще не исключает проведение наземной операции в Газе

Решение о сроках ее начала остается за военными, отметил Александр Бен Цви

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Израиль не отказывается от варианта проведения наземной операции в секторе Газа, решение о сроках ее начала остается за военными. Об этом заявил на онлайн-брифинге посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Все всегда спрашивают, будет ли наземная операция. Во время состояния войны могут быть различные операции, в том числе и наземные. Так что мы, конечно, не исключаем. Когда это будет, это мы оставляем уже нашим военным решать, когда военные части будут готовы, когда будет удобно для нас это сделать", - сказал он.

Официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт сообщил ранее, что армия обороны Израиля еще не приняла окончательного решения о проведении наземной операции в секторе Газа.